14 человек, которые пошли забирать свои заказы и попутно нахватались впечатлений

Согласитесь, сейчас заказать и получить все, что угодно, стало проще простого. Хочешь пиццу из того самого ресторана, который находится на другом конце города? Не вопрос! Срочно нужны продукты или платье, а в магазин идти не хочется? Просто закажи это все! Да, это очень удобно, но порой получение заказа может обернуться целой историей.
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