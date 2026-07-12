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Сенатор США Линдси Грэм* умер от внезапной болезни

Сенатор США Линдси Грэм* умер от внезапной болезни

Ohad Zwigenberg/AP/TASS Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* умер от непродолжительной и внезапной болезни.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Хоть это и не по христиански, но бешеной собаке-собачья смерть. И так будет с кажды, кто поднимет руку на Россию и выступает за войны, а не мир.
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4 н.
A
Akoot
Надеюсь он уже в аду!
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4 н.
Валентин Громов
жалко что в постели
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4 н.