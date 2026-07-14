WSJ: законопроект Грэма предусматривает санкции против покупателей нефти РФ

Законодательная инициатива, автором которой выступил ушедший из жизни американский сенатор Линдси Грэм*, предполагает введение ограничительных мер в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоресурсов, в первую очередь Китая и Индии.
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