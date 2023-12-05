Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах, побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».