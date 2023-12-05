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Крымское информационное агентство

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Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Президент осмотрел галерею «Достижения России» — футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах, побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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