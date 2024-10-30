ЗРПК «Панцирь-С» поразил разведывательный беспилотник ВСУ в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» поразил разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии