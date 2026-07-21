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В Турции задержали 17 футбольных функционеров за ставки на матчи своих клубов. Боссы «Бешикташа» сделали более 2 тысяч пари

В Турции задержали 17 руководителей профессиональных футбольных клубов по делу о ставках на матчи собственных команд.

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