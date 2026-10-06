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Регионы России

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Путин, Си и Трамп обсудят трехстороннюю встречу на саммите АТЭС

Путин, Си и Трамп обсудят трехстороннюю встречу на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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