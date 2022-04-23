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В Самаре в суд передано еще одно дело о поддельном сертификате о вакцинации

В Самаре в суд передано еще одно дело о поддельном сертификате о вакцинации

Так, по версии сотрудников следственного управления СК РФ по Самарской области, в августе 2021 года сотрудница медицинского учреждения, находясь в должности врача общей практики поликлинического отделения, несколько раз получила денежные средства.

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