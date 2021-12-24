Юрий Селиванов: Чтобы не было слишком поздно

Тот легкомысленный энтузиазм, с которым многие наши бывшие собратья по мировой системе социализма маршируют сегодня под натовскими знаменами, может кончиться для них не менее печально, чем кончился предыдущий поход на восток для восточноевропейских сателлитов третьего рейха Из бывшей главной державы Балканского полуострова — СФРЮ (Социалистической Федеративной Республики Югославии), а точнее с той её части, которая после распада этого государства долгое время была известна под странным названием Бывшая Югославская Республика Македония, а сегодня стала Северной Македонией, пришла новость, каковая там сегодня, вероятно, является поводом для официальной гордости: «Военнослужащие Северной Македонии присоединятся к боевой тактической группе Европейского союза HELBROC.