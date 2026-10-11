Несет угрозу выживанию: чем экстремальное похудение опасно для женщин

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Эндокринолог и диетолог Екатерина Сахнова в беседе с "Известиями" 11 октября предупредила, что экстремальные диеты, рассчитанные на чрезмерную худобу, приводят к росту числа случаев функциональной гипоталамической аменореи.