Теракт или катастрофа: как говорить с ребенком о страшном

В Москве 22 марта произошел крупнейший теракт за последние десятилетия. Погибло 82 человека фото: Getty Images22 марта в концертном зал Крокус Сити Холл в Мякинино ворвались несколько вооруженных людей в камуфляже и расстреляли находившихся там посетителей, а затем взорвали зал.