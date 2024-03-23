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Теракт или катастрофа: как говорить с ребенком о страшном

Теракт или катастрофа: как говорить с ребенком о страшном

В Москве 22 марта произошел крупнейший теракт за последние десятилетия. Погибло 82 человека фото: Getty Images22 марта в концертном зал Крокус Сити Холл в Мякинино ворвались несколько вооруженных людей в камуфляже и расстреляли находившихся там посетителей, а затем взорвали зал.

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