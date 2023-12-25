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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о судостроении в РФ: «Дает положительный эффект для всей экономики»

Политолог о судостроении в РФ: «Дает положительный эффект для всей экономики»

Сегодня, 25 декабря, глава РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота – фрегате «Адмирал Головко», ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

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