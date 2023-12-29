Западу придётся вернуть русские деньги: Иран подсказал России слабое место США

Юрий Ильинов

Не зря говорят, что восток дело тонкое. Ирану удалось вернуть свои замороженные деньги. И заморозили деньги США, а не какой-то там Евросоюз. Кстати, виноваты все те же санкции. Ссылаясь на них, американцы заблокировали иранские счета в размере 6 миллиардов долларов в зарубежных банках. Это конечно не 300 миллиардов, но алгоритм действий хорош. Что сделали иранцы? Нашли действующих американских шпионов и арестовали. Иранская тюрьма несколько отличается даже от самой ужасной «тюряги», в которой сидел герой Сильвестра Сталлоне. Впрочем, это был только ответный шаг. Прежде были арестованы иранцы. МИД Штатов начал слать ноты протеста, переживая за условия содержания. Иран ни в какую. В итоге нашли приемлемый вариант. Американских шпионов отправили под домашний арест, а Ирану вернули деньги, но с одним условием. Деньги нельзя тратить на вооружение. Конечно же, иранцы пообещали этого не делать. И тут возникает естественный вопрос: Евросоюз, это не США, силенок поменьше. Может и нам попробовать найти с десяток шпионов, учитывая сумму? В конце концов с нами никто не церемонится, шпионом могут назвать даже хоккеиста, играющего за польский клуб. А наши спецслужбы едва ли не ежедневно задерживают украинских шпионов. Но ведь если поставить задачу, смогут найти и французов, и немцев? Мы не такие? Ну, тогда давайте терпеть дальше все издевательства.