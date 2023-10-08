В Ленобласти пенсионер в ходе конфликта открыл стрельбу из травмата

В городе Всеволожске Ленинградской области полицейские задержали 61-летнего пенсионера. Предполагается, что он пять раз выстрелил из травматического пистолета в сторону мужчины, с которым у него возник конфликт.
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