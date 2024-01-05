В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе, по словам главы города Михаила Развозжаева, объявлена воздушная тревога. Как утверждает губернатор, военные использовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
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