Обязательная продажа валюты: последняя надежда для падающего рубля

Президент РФ подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», согласно которому вводится несколько основных новшеств на валютном рынке РФ.
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