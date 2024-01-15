Подорвавший железную дорогу в Рязанской области планировал новый теракт

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменец поделился информацией о том, что арестованный за подрыв железной дороги и попытку совершить нападение на военный аэродром Дягилево в Рязани Руслан Сидики планировал устроить новый теракт в декабре прошлого года.