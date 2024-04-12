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Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

Большая игра началась: Россия и Китай «снимают санкции» с Северной Кореи и вместе занимаются Европой – Запад не справился

  Редко бывают столь приятные дни, как сегодня, и когда министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод «двойного противодействия» в качестве ответной меры на «двойное сдерживание» со стороны западных стран – это был тот самый уникальный момент.

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