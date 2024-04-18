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Закон, порядок, государство

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На полигоне Алагяз военной базы ЮВО в Армении пройдет тренировка авианаводчиков

На полигоне Алагяз военной базы ЮВО в Армении пройдет тренировка авианаводчиков

Военнослужащие определят цели многоцелевым истребителям МиГ-29 оперативно-тактической авиации и ударным вертолетам Ка-52, работающим во взаимодействии с сухопутными подразделениями соединения.

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