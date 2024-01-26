Проект закона о самозапрете на кредиты снова обсуждают

Проект закона о самозапрете на кредиты снова находится в активной фазе обсуждения. Как пишет ТАСС, новая версия предполагает возможность подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и банки и микрофинансовые организации.
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