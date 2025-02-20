Деньги для Украины попали в карманы американских политиков — Маск

Существенная часть средств США, которые якобы выделялись на поддержку киевского режима, пошли в карманы американских политиков, написал предприниматель и миллиардер Илон Маск 20 февраля на своей странице в соцсети X (Twitter).
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