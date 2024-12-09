💡 Ещё два села в Сакском районе остались без света Речь идёт о сёлах Гаршино и Куликовка. Работают аварийные бригады.
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💡 Ещё два села в Сакском районе остались без света Речь идёт о сёлах Гаршино и Куликовка. Работают аварийные бригады.