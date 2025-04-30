Сценарист Clair Obscur Expedition 33 говорит, что есть высокий шанс выхода дополнения

Сценарист Clair Obscur Expedition 33 говорит, что есть высокий шанс выхода дополненияSandfall Interactive явно не ожидала такого успеха, Clair Obscur Expedition 33 завоевала популярность, и геймеры уже с нетерпением ждут новостей о возможном выходе DLC, но студия пока не утвердила конкретных планов.