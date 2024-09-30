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Более 200 случаев слива нечистот пресекли в Алматы

Более 200 случаев слива нечистот пресекли в Алматы

Такие данные предоставили в местной полицейской службе  по итогам восьми месяцев 2024 года. В пресс-службе ведомства напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 505 КоАП «Нарушение правил благоустройства города», эти действия влекут административную ответственность и штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

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