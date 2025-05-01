За приготовление шашлыков на балконе россиянам грозят крупные штрафы

В пресс-службе МЧС России напомнили об опасности приготовления шашлыков на балконах. Разжигание огня в этом месте рассматривается как серьезное нарушение пожарной безопасности, административная ответственность за которое обозначена в статье 20.
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