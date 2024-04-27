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    да что вы говорите?!Bloomberg: Россия...
  • Гарий Щерба
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Welt рассказала о причинах выхода Украины из переговоров с РФ в 2022 году

Welt рассказала о причинах выхода Украины из переговоров с РФ в 2022 году

Россия и Украина договорились по большинству пунктов проекта мирного соглашения в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, но выдвинутые позднее Москвой требования признать русский вторым официальным языком на Украине, а также снять взаимные санкции и отказаться от исков в международных судах Киев не принял и вышел из процесса.

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