Welt рассказала о причинах выхода Украины из переговоров с РФ в 2022 году

Россия и Украина договорились по большинству пунктов проекта мирного соглашения в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, но выдвинутые позднее Москвой требования признать русский вторым официальным языком на Украине, а также снять взаимные санкции и отказаться от исков в международных судах Киев не принял и вышел из процесса.