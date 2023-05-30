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МВД России в развитие нового Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» подготовлены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации

МВД России в целях реализации положений Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»[1], который вступит в силу 26 октября 2023 года, подготовлены изменения в федеральные законы от 15 августа 1996 г.

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