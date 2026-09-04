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Царьград

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ФАС сообщила об отсутствии планов индексации цен на удобрения

ФАС сообщила об отсутствии планов индексации цен на удобрения

Замглавы ФАС Геннадий Магазинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что индексация цен на удобрения в России в настоящее время не планируется.

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