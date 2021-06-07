Георгий Черданцев: «Сегодня победить зрителя в знаниях практически невозможно с их техническими возможностями»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о правилах работы в профессии, а также о зрителях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх