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Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе»

Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе»

«Канониры» уступили в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, парижский клуб вышел в финал, где сыграет с «Интером».

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