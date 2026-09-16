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Инфляция замедлилась до 0,02% за неделю: топливо перестало разгонять цены

Инфляция замедлилась до 0,02% за неделю: топливо перестало разгонять цены

С 8 по 14 сентября потребительские цены в России выросли всего на 0,02% — против 0,05% неделей ранее.

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