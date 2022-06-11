Почему собака ест траву: кинологи рассказали причину этого явления

Почему собака ест траву: кинологи рассказали причину этого явления

Иногда собаководы сталкиваются с тем, что собака начинает есть траву на прогулке. Такое поведение может вызывать опасения у владельцев, поскольку такие пристрастия в пище не всегда до конца понятны.

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