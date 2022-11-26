Наш потерянный мир

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Постпредство РФ направило в ЮНЕСКО ноту из-за невыдачи виз дипломатам из России

Постпредство РФ направило в ЮНЕСКО ноту из-за невыдачи виз дипломатам из России

Российские дипломаты не получили французские визы на мероприятие, организуемое ЮНЕСКО. С соответствующим запросом в организацию обратилось постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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