Сроки диагностики сокращены: как в Крыму выявляют онкологию и болезни сердца

Хронические неинфекционные болезни – это более 60% всех заболеваний и главная причина смертности. В Крыму делают ставку на профилактику: сокращают сроки диагностики, проводят выездные диспансеризации, контролируют лекарственное обеспечение.
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