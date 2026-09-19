Мишель Бачелет отказалась баллотироваться на пост главы ООН

Экс-президент Чили Мишель Бачелет отказалась от участия в выборах генерального секретаря ООН. Она поблагодарила лидеров Бразилии и Мексики за поддержку и заявила о значимости роли женщины из Латинской Америки на этом посту.
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