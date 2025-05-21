Верка Сердючка призналась в давней любви к Путину

Natalia Denger

Не верю ! Он шоумен и перебежчик, то он в Германии, то в Европе поливает Россию, родом с Украины а значит соврёт-не моргнёт! Все ради денег, поёт о любви к России когда в карманах пусто стало. Прошло его время, нет ему дороги назад и веры Нет!