Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Этот мосийчук и Ко ничем не лучше наркофюрера зельки. Так что от смены людоедов в стране ничего не поменяется...«Шаги военного пе...
  • Elena Guseva
    Так мосейчук и сам гнида...«Шаги военного пе...
  • Владимир Алтайцев
    Успехов  вам, воины  России.ВС РФ выдавили пр...

Верка Сердючка призналась в давней любви к Путину

Верка Сердючка призналась в давней любви к Путину

Не только доморощенные “испуганные патриоты” начали менять свои взгляды, но и украинский бомонд не отстает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Denger
Не верю ! Он шоумен и перебежчик, то он в Германии, то в Европе поливает Россию, родом с Украины а значит соврёт-не моргнёт! Все ради денег, поёт о любви к России когда в карманах пусто стало. Прошло его время, нет ему дороги назад и веры Нет!
Ответить
11 час.
саша пупкин
Нахрен нам этот трансвестит???? Он уже не помнит кто он, верка или данилко))))
Ответить
11 час.
наверх