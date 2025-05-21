Не только доморощенные “испуганные патриоты” начали менять свои взгляды, но и украинский бомонд не отстает.
Верка Сердючка призналась в давней любви к Путину
Комментарии
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Natalia Denger
Не верю ! Он шоумен и перебежчик, то он в Германии, то в Европе поливает Россию, родом с Украины а значит соврёт-не моргнёт! Все ради денег, поёт о любви к России когда в карманах пусто стало. Прошло его время, нет ему дороги назад и веры Нет!
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11 час.
саша пупкин
Нахрен нам этот трансвестит???? Он уже не помнит кто он, верка или данилко))))
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11 час.
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