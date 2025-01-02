Подразделения "Восток" отразили атаку: потери ВСУ превысили 160 человек

В ходе Специальной военной операции подразделения группировки "Восток" смогли занять стратегически более выгодные позиции, успешно отразили контратаку украинских сил, причинив им значительные потери, превышающие 160 военных.
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