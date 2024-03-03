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Минтранс Малайзии намерен возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Минтранс Малайзии намерен возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Глава Минтранса Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что ведомство планирует возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

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