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В «Динамо» объяснили разницу между ситуациями с Захаряном и Тюкавиным

В «Динамо» объяснили разницу между ситуациями с Захаряном и Тюкавиным

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, в чём разница между ситуациями с полузащитником Арсеном Захаряном, который ранее перешёл в «Реад Сосьедад», и нападающим Константином Тюкавиным, подписавшим новый контракт с московским клубом.

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