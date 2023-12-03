В «Динамо» объяснили разницу между ситуациями с Захаряном и Тюкавиным

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, в чём разница между ситуациями с полузащитником Арсеном Захаряном, который ранее перешёл в «Реад Сосьедад», и нападающим Константином Тюкавиным, подписавшим новый контракт с московским клубом.