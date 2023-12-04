«ВХ» сообщило, чем интересно попадание «Ланцета» по станции связи в Тягинке

Специалисты в сфере военного дела поделились анализом нанесённого при помощи боевого БПЛА «Ланцет-1» по используемой для налаживания связи бронетехнике нацистов Киева удару у населённого пункта Тягинка на территории Херсонщины.
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