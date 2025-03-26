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Россия выдвинула Штатам шесть условий. У Трампа думают

Россия выдвинула Штатам шесть условий. У Трампа думают

Bloomberg передает слова Дональда Трампа, пообещавшего, что Вашингтон рассмотрит требования Москвы по прекращению огня в Черном моря, которые были заявлены по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23–25 марта.

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