Последние новости от Юрия Подоляки на 22.08.2024: значительное продвижение российских войск на Покровском направлении, обзор ситуации на фронте

Российская армия активно действует в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, на Покровском направлении наблюдается заметное продвижение российских сил, что сопровождается частыми случаями бегства украинских военных с их неукрепленных позиций.
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