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Кошка принесла своего котёнка семье, которой доверяла. А на следующий день – ещё одного

Кошка принесла своего котёнка семье, которой доверяла. А на следующий день – ещё одного

Кошка принесла котёнка людям, которые были к ней добры, и вернулась на следующий день с ещё одним. Murphy’s Law Animal Rescue На прошлых выходных Саре Келли, основательнице Murphy’s Law Animal Rescue (в Северной Каролине), сообщили о кошачьей семье.

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