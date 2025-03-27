«Припадок бешенства» Киева против российских журналистов уже не поддается никакому описанию. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, информирует ТАСС.
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