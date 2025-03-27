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Захарова: «припадок бешенства» Киева против журналистов РФ не поддается описанию

Захарова: «припадок бешенства» Киева против журналистов РФ не поддается описанию

«Припадок бешенства» Киева против российских журналистов уже не поддается никакому описанию. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, информирует ТАСС.

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