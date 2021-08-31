В Петербурге появится сервис по аренде пауэрбанков

Это поможет петербуржцам и туристам забыть о проблеме с разряженным телефоном. В сентябре в Петербурге у горожан и гостей Северной столице появится возможность арендовать пауэрбанк, сообщает СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».