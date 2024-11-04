Си Цзиньпин встретился с новоизбранным главой администрации САР Аомэнь Цэнь Хаохуэем

Пекин, 1 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с Цэнь Хаохуэем, который недавно был избран главой администрации Специального административного района /САР/ Аомэнь и назначен центральным правительством.