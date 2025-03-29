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Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии

Слуцкий: еврокомиссар Кос словами о Вулине грубо вмешивается в дела Сербии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о нежелательности включения вице-премьера Сербии Александра Вулина в новый состав правительства являются грубым вмешательством во внутренние дела страны.

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