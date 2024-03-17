Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области — МГИК

Результаты ДЭГ в столице озвучат после закрытия участков в Калининградской области Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила журналистам, что результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве будут объявлены после закрытия избирательных участков в Калининградской области.