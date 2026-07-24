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Царьград

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"Наша совесть чиста": Россия бьёт наотмашь. Беспрецедентные удары по Киеву и Славянску. Горят порты. "Вишенкой" стало сообщение Минобороны

"Наша совесть чиста": Россия бьёт наотмашь. Беспрецедентные удары по Киеву и Славянску. Горят порты. "Вишенкой" стало сообщение Минобороны

Россия долгие годы призывала Киев и Запад к дипломатии – уговаривала, предупреждала, терпела. Но бесконечно уговаривать, когда в ответ бьют кулаком, невозможно.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Учится у кого ..........тоже надо.
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