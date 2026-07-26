ВФокусе Mail Контролеры электропоезда устроили перепалку с детьми в вагоне, конфликт дошел до рукоприкладства по отношению к несовершеннолетним.
Патруль в платках: ударившие подростков женщины-контролеры электрички в Малоярославце уволены
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Островская
Что это за ряженные? Теперь в нашей стране такая форма одежды? И почему эти не русские так командуют у нас дома? Срочно всех в аулы откуда приехали эти неверные!!!
Ответить
1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И не только в патруле на ЖД , но и уже в полиции . И везде прославились превышением власти им данным , согласно Конституции .
Ответить
1 м.
ЕМ
Евгений Маринов
В Таджикистане на законодательном уровне запретили носить хиджабы, бороды и одежду в арабском стиле. Власти назвали такие элементы «не соответствующими национальным традициям», сообщает Nuz.uz. По официальной версии, меры нужны для борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом. Контроль за соблюдением запрета усилили, параллельно среди жителей проводят разъяснительную работу. Ранее, в 2024 году, в Таджикистане уже обсуждали запрет на ношение хиджабов в школах. Кроме того, в мае 2026 года соседний Узбекистан ввел ограничения на религиозную одежду в государственных учреждениях. Это в мусульманской стране! А у нас?
Новости Узбекистана сегодня: nuz.uz электронная газета
nuz
Ответить
1 м.
Свежие комментарии