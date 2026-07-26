Патруль в платках: ударившие подростков женщины-контролеры электрички в Малоярославце уволены

Ольга Островская Что это за ряженные? Теперь в нашей стране такая форма одежды? И почему эти не русские так командуют у нас дома? Срочно всех в аулы откуда приехали эти неверные!!!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ И не только в патруле на ЖД , но и уже в полиции . И везде прославились превышением власти им данным , согласно Конституции .